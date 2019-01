Silvio Berlusconi kandidaat bij Europese verkiezingen

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi (82) stelt zich kandidaat bij de aankomende verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat heeft hij volgens het Italiaanse persbureau Ansa gezegd tijdens een kiezersbijeenkomst in Sardinië. “Op mijn gezegende leeftijd heb ik omwille van een gevoel van verantwoordelijkheid beslist om naar Europa te gaan”, zei ‘Il Cavaliere’. Berlusconi was driemaal premier maar mocht vorig jaar niet deelnemen aan de jongste Italiaanse parlementsverkiezingen. Een veroordeling wegens belastingfraude stak daar een stokje voor. Maar wanneer de Europese verkiezingen einde mei plaatsvinden, zal niets zijn deelname in de weg staan.

Berlusconi werd in 1994 voor het eerst Italiaans premier en is nog steeds de sterke man van het centrumrechtse Forza Italia, dat op Europees niveau bij de Europese Volkspartij aangesloten is. Analisten menen dat Berlusconi’s terugkeer in de actieve politiek zijn inspanningen om de regeringscoalitie van de extreemrechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging te breken, een boost kan geven. Berlusconi zou Lega-kopman Matteo Salvini willen overtuigen om zich weer bij gematigd rechts aan te sluiten.







In Sardinië liet Berlusconi zich ontvallen dat de regering volgens hem sowieso geen lang leven meer beschoren is. “Deze alliantie is onnatuurlijk en zal niet stand houden”, zei hij. “In het parlement kwam de voorbije tijd veel onenigheid aan de oppervlakte, wat mij doet denken dat deze regering op haar laatste benen loopt.”

bron: Belga