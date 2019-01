Mousa Dembélé staat dicht bij verhuis naar Guangzhou R&F

Mousa Dembélé staat op het punt zijn contract bij de Chinese eersteklasser Guangzhou R&F te ondertekenen. Dat zou zelfs vandaag al kunnen gebeuren, zo bevestigde een bron dicht bij de club aan het Franse persagentschap AFP. De 31-jarige Rode Duivel zou Tottenham Hotspur nog twaalf miljoen euro opleveren. Voor de technische begaafde middenvelder ligt er in China een contract voor meerdere seizoenen klaar, dat hem jaarlijks ongeveer tien miljoen euro zou opleveren. Aanvankelijk leek Dembélé op weg naar Beijing Guoan, maar die deal ging niet door en zo kwam Guangzhou R&F, waar de voormalige Joegoslavische international Dragan Stojkovic trainer is, op de proppen. Bij de tweede club uit Guangzhou liggen met Renatinho, Junior Urso, Dusko Tosic en Eran Zahavi wel al vier buitenlanders onder contract en dus zal er nog eentje moeten vertrekken.

Dembélé verlaat de Spurs na 6,5 seizoenen. Hij tekende in Londen in de zomer van 2012. De Antwerpenaar ontpopte zich snel tot een belangrijke pion binnen het team en kwam in totaal tot 249 officiële duels (en tien goals). De laatste jaren sukkelde de middenvelder wel steeds meer met kleine blessures. De voorbije 2,5 maand stond hij aan de kant met een hardnekkige enkelblessure. Tottenham maakte begin januari bekend dat Dembélé de groepstrainingen had kunnen hervatten, maar zijn laatste optreden in wedstrijdverband dateert van 3 november. De 82-voudig Rode Duivel speelde eerder in zijn carrière voor Germinal Beerschot (2004-2005), Willem II (2005-2006), AZ (2006-2010) en Fulham (2010-2012).







Bron: Belga