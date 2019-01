Kucam ontkent betrokkenheid, wel verhalen “gemeld aan kabinet Francken”

Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam is vandaag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel, passieve omkoping, afpersing en criminele organisatie, maar ontkent zelf elke betrokkenheid. Zijn advocaat Frank Coel zegt aan VRT Nieuws dat zijn cliënt wel “via via” informatie had vernomen over geldstromen naar “passeurs en reisbureau’s”, maar dat hij dat toen ook gemeld heeft aan het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA). “Volgens de informatie waarover we beschikken zijn er voornamelijk geldstromen te traceren naar passeurs en reisbureau’s die mensen moesten overbrengen van Syrië naar Libanon, en niet naar meneer Kucam zelf”, zegt Coel, wiens cliënt dat “via via” heeft mogen vernemen.

Coel beklemtoont dat het geld niet in handen is gekomen van Melikan Kucam. “En mijn cliënt heeft dit zelfs in juli gemeld aan het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken”, besluit zijn advocaat.







Kucam verschijnt dinsdag voor de raadkamer.

bron: Belga