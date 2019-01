Frankrijk waarschuwt Europese Commissie om treinfusie Alstom-Siemens niet te blokkeren

De Europese Commisie zou een “politieke fout” en een “economische vergissing” begaan indien ze de fusie van de Franse treinbouwer Alstom en de treintak van de Duitse industriële groep Siemens zou tegenhouden. Dat zou “een slecht signaal naar de Europese bevolking zijn”, zo verklaarde de Franse regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux in een niet mis te verstane boodschap aan de Commissie. “Laat ons een grote Europese groep maken die kan wedijveren met grote internationale groepen”, riep Griveaux op. Indien Brussel die plannen doorkruist, zou dat volgens hem enkel het gevoel versterken dat Europa haar burgers en bedrijven niet kan beschermen en geen wapens inzet in de internationale concurrentiestrijd. “Dat gevoel leeft ook op de rotondes”, zo verwees de zegsman naar de beweging van de gele hesjes.

Parijs en Berlijn steunen de fusie van Alstom en Siemens, maar de Europese Commissie stelt zich vragen bij de impact op de concurrentie in Europa. Ze vreest voor een dominante marktpositie, met name op de markt voor hogesnelheidstreinen. Gisteren boog de Commissie zich in Straatsburg opnieuw over het dossier. Tegen 18 februari moet ze een beslissing nemen.







Eind december ontving de Commissie al een brief van België, Groot-Brittannië, Spanje en Nederland. De vier landen waarschuwden in de brief voor een “verregaand en aanzienlijk” verlies van concurrentie. Ze toonden zich ook niet overtuigd over de toezeggingen die Alstom en Siemens willen doen om groen licht van de Commissie te krijgen.

Alstom en Siemens zijn samen goed voor zowat 15 miljard euro omzet en ongeveer 60.000 werknemers in meer dan 60 landen. Samen zouden ze de tweede grootste ter wereld worden, na de Chinese gigant CRRC, maar voor het Canadese Bombardier.

