VIDEO. Eden Hazard steekt draak met Niels Destadsbader tijdens de ‘Gouden Schoen’

Rode Duivel Eden Hazard won woensdagavond tijdens de ‘Gouden Schoen’ de prijs voor ‘Beste Belg in het Buitenland’. En zoals we van hem gewend zijn, was hij weer zijn humoristische zelve.

Net zoals vorig jaar werd goudhaantje Eden Hazard tijdens de uitreiking van de ‘Gouden Schoen’ alweer verkozen tot ‘Beste Belg in het Buitenland’. De 28-jarige aanvallende middenvelder van Chelsea was niet van de partij in Puurs, maar liet zich wel live interviewen door presentator Niels Destadsbader.

Muzikaal mopje







Toen de zanger van onder meer ‘Verover mij’ aan Eden vroeg welk liedje zeker niet mag ontbreken in zijn playlist, antwoordde hij: “Er zijn er meerdere, maar geen liedje van jou, dat is zeker”. Opvallend detail: VTM liet het mopje achterwege in de ondertiteling. Daar viel enkel “Er zijn er meerdere” te lezen, terwijl het dribbelwonder daarna duidelijk “Pas un des tiens, ça c’est sure!”, grapte.

Eden haalde het als ‘Beste Belg in het Buitenland’ voor zijn collega’s Kevin De Bruyne (2e), Dries Mertens (3e) en Thibaut Courtois (4e). De goalgetter uit La Louvière werd eerder ook al Sportman van het Jaar 2018.

Eden Hazard zet daar even Niels Destadsbader op z’n plaats. Laatste zin wordt jammer genoeg niet ondertiteld. 😂 #GoudenSchoen pic.twitter.com/YvP2Dw5zRr — Koen Frans (@koenfrans) 16 januari 2019

Lees ook : Eden Hazard in Europees team van het Jaar