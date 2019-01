Victoria Beckham gebruikt gezichtscrème met eigen bloed

De huid van Victoria Beckham ziet er altijd vlekkeloos uit. Dat ze daarvoor heel wat uit de kast haalt, verbaast ons niet. Maar de nieuwste toevoeging aan haar huidverzorgingsroutine is toch wel opmerkelijk te noemen. Ze gebruikt namelijk een crème waarin haar eigen bloed verwerkt is.

Barbara Sturm

De beruchte crème is een uitvinding van dermatologe Barbara Sturm. Die werkt vaak samen met beroemdheden en is gespecialiseerd in esthetische behandelingen die de huid vernieuwen, zonder je natuurlijke look te veranderen. Aan haar verzorgingsproducten hangt uiteraard een prijskaartje: voor de crème tel je zo’n 1.100 pond (1.242 euro) neer. Niet niks dus, maar als we Beckham mogen geloven, is dat het meer dan waard.

Review







Victoria Beckham postte de producten op haar Instagramprofiel. “@drbarbarasturm nam wat van mijn bloed en creëerde een helende crème die gemaakt is van mijn eigen cellen, die ontstekingsremmende en vernieuwende eigenschappen hebben. Ik zal het product deze week ’s ochtends en ’s avonds uittesten”, aldus Posh Spice. Ze wist ook nog te melden dat de crème goed intrekt en niet plakkerig aanvoelt. “Nadat ik een nachtje met het product op geslapen heb, voelt mijn huid geweldig aan! Zo gehydrateerd en zuiver! En heel zacht!”