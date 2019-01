“Romelu Lukaku papa geworden van zoontje”

Volgens de Britse krant The Sun is Romelu Lukaku vader geworden van een zoontje, Romeo. Dat zou kunnen verklaren waarom hij een tijdje afwezig was bij Manchester United, toen nog “om persoonlijke redenen”.

De 25-jarige Rode Duivel miste rond Kerstmis twee duels, de gewonnen wedstrijden tegen Cardiff City (1-5) en Huddersfield Town (3-1). Volgens The Sun is hij toen met zijn vriendin afgereisd naar Amerika voor de bevalling van zijn zoontje, Romeo.

Duim in de mond







Ondertussen heeft Lukaku weer enkele wedstrijden meegespeeld, en vierde hij zijn doelpunten telkens met de duim in de mond. Dat zou de vermoedens rond een baby kunnen bevestigen. Toch heeft Big Rom het nieuws zelf nog niet bevestigd. Integendeel, op Instagram doet hij de geruchten af als lachwekkend. “Wanneer je opnieuw een grappige roddel hoort…”, titelde hij donderdag een Instagramfoto waarop hij poseert met een brede glimlach.

Onduidelijkheid rond relatie

Lukaku is altijd heel discreet gebleven over zijn privéleven. Niemand weet wie de vriendin van Lukaku is, al wordt er in de wandelgangen gefluisterd dat dat Sarah Mens zou zijn. Lukaku heeft inderdaad met de Nederlandse een relatie gehad, maar in mei van vorig jaar liet haar vader, de Nederlandse presentator Harry Mens, nog weten dat de twee uit elkaar waren. To be continued…

Hieronder een foto van Sarah Mens, de vrouw waarvan gedacht wordt dat ze de vriendin van Lukaku is.