Imago TV biedt geëngageerd alternatief voor Netflix

Heb je genoeg van alle blockbusters op Netflix? Ben je toe aan iets meer intellectuele uitdaging? Imago TV probeert om een geëngageerd – en gratis – alternatief te bieden. Verwacht je aan documentaires, podcasts en kortfilms over alles wat de maatschappij bezighoudt.

Engagement

Het uiterlijk van het streamingplatform heeft heel wat weg van Netflix. Zwarte achtergrond, indeling in genres, kort informatief tekstje bij elke video… Het grote verschil zit ‘m echter in de inhoud. Alle beschikbare content werd gemaakt door geëngageerde filmmakers. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend en gaan van spiritualiteit tot ecologie. Ze willen wel allemaal een alternatief bieden voor de dominante modellen.

Franstalig







Concreet vind je er bijvoorbeeld alternatieve reisdocumentaires, korte filmpjes die je in enkele stappen aansporen om milieubewuster te leven, films over artificiële intelligentie… Op dit moment is de site wel enkel beschikbaar in het Frans, wat betekent dat veel van de aangeboden films ook Franstalig zijn. Als je iets langer zoekt, vind je echter ook kwalitatieve producties in het Engels. Wij hopen alvast dat er snel een Engelstalige of Nederlandstalige versie volgt!