Eenzaamste kikker ter wereld vindt liefde

Romeo was, contradictorisch genoeg, lange tijd de eenzaamste kikker ter wereld. De 11-jarige amfibie leefde een decennium lang in zijn eentje in een Boliviaans aquarium. Wetenschappers vonden dat de ellende lang genoeg had geduurd en gingen op zoek naar een passend vrouwtje.

Romeo, 11 jaar, single

Romeo is een Sehuencas-waterkikker en dus een specialleke. Onderzoekers hadden de soort sinds de vondst van Romeo immers niet meer in het wild gespot. Vorig jaar werd er daarom als een soort stunt een datingprofiel voor hem opgezet. Wetenschappers werkten samen met Match.com om aandacht te vragen voor bedreigde diersoorten en om geld op te halen voor een expeditie.

Wonderlijke vondst







De stunt slaagde in z’n opzet, want dit jaar was het zover. Een groep gemotiveerde onderzoekers trok erop uit om een partner te vinden voor de eenzame Romeo. Met succes. In een rivier in het Boliviaanse nevelwoud botsten ze op twee vrouwelijke Suhuencas-waterkikkers. Een van hen was Juliet. Het begin van een mooi liefdesverhaal.

Liefde overwint alles

Waarom Romeo en Juliet zo’n mooi koppel vormen? “Romeo is heel rustig en ontspannen en beweegt niet veel. Hij is gezond en houdt van eten, maar is een beetje verlegen en loom”, aldus expeditieleidster Teresa Camacho Badani. “Juliet daarentegen is energiek, zwemt en eet naar hartenlust en probeert soms te ontsnappen.” De twee tortelduifjes zullen behandeld worden tegen ziektes vooraleer ze tot de daad mogen overgaan. De bedoeling is dat hun nageslacht de soort terug op de kaart zal zetten.