VN sturen waarnemersmissie naar Hodeida voor 6 maanden

De VN-Veiligheidsraad heeft een waarnemersmissie goedgekeurd voor de wapenstilstand in de Jemenitische havenstad Hodeida, voor een eerste periode van zes maanden. De raad stemde unaniem in met de resolutie van Groot-Brittannië. Die resolutie laat toe dat 75 ongewapende waarnemers worden ingezet in de stad en de haven van Hodeida, en in de havens van Saleef en Ras Issa. De resolutie bouwt voort op de eerdere beslissing in december om een eerste team naar Jemen te sturen voor 30 dagen. Nu wordt een politieke missie opgericht, de “United Nations Mission to support the Hodeida Agreement” (UNMHA). Die missie is gebaseerd op de voorstellen van secretaris-generaal Antonio Guterres over hoe het bestand kan worden opgevolgd. De Nederlandse generaal op rust Patrick Cammaert zal de missie leiden.

Volgens de Britse VN-ambassadeur Karen Pierce is het noodzakelijk dat het akkoord van Stockholm zo “waterdicht en uitvoerbaar” mogelijk is. Het akkoord, dat begin december gesloten werd in Zweden tussen de Houthi-rebellen en de Jemenitische regering onder bemiddeling van de VN, wordt beschouwd als een doorbraak in de inspanningen om een einde te maken aan de oorlog in Jemen. Het wapenbestand blijft fragiel: beide partijen beschuldigen elkaar van schendingen.







Hodeida is het belangrijkste front in het conflict. Ook is het van essentieel belang voor de import in het land en de toestroom van humanitaire hulp.

De stad stond sinds 2014 onder controle van de Houthi’s. De regeringstroepen lanceerden een offensief om de stad te heroveren op de rebellen. De oorlog in Jemen woedt al sinds eind 2014.

Bron: Belga