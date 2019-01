Vijftien heetste plaatsen ter wereld liggen momenteel in Australië

Het is zweten geblazen in Australië. Volgens de weerdienst El Dorado liggen de vijftien heetste plaatsen ter wereld nu allemaal in dat land. De hoogste temperatuur werd gemeten in Tarcoola in het zuiden, met 49,1 graden Celsius in de schaduw. Er wordt zelfs voorspeld dat de 50 graden-grens zal worden overschreden. Australië ligt in het zuidelijk halfrond en dus is het er nu hoogzomer. De scholen zijn dicht en de stranden liggen vol, maar toch zijn dergelijke hoge temperaturen uitzonderlijk.

Het is van 1998 geleden dat de grens van 50 graden werd overschreden. Dat gebeurde toen in Mardie, in het westen van Australië, waar de thermometer 50,5 graden aanwees. In januari 1960 werd op de luchthaven van Oodnadatta in het zuiden van het land zelfs 50,7 graden Celsius bereikt.

bron: Belga