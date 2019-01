Verkiezingen 2019 – Het is “nu of nooit” voor juridisch kader Brussels Airport

Het verkiezingsjaar 2019 is “nu of nooit” voor de verschillende politieke autoriteiten van ons land om overeen te komen over een juridisch kader op lange termijn voor de activiteiten van Brussels Airport, vooral wat betreft de vliegroutes. Dat zei Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport woensdagavond op de Nieuwjaarsreceptie. Feist voegde daar aan toe dat een “win-winakkoord” mogelijk is. Met de verkiezingen die dichterbij komen waagt niemand zich aan risico’s in een dergelijk gevoelig dossier, zei Feist. Politieke beslissingen wat betreft de luchthaven en haar toekomstige ontwikkeling, vooral op lange termijn, moeten echter genomen worden zeer snel na de verkiezingen, voegde hij daar aan toe. “Alle elementen liggen op tafel. We moeten nu durven een beslissing te nemen, Onzekerheid is voor niemand goed, zeker niet voor de omwonenden.”

Bepaalde punten met betrekking tot het dossier zouden moeten opgenomen worden in het toekomstige regeerakkoord, pleitte Feist nog.

bron: Belga