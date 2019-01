Red Dragons in poule met Servië, Duitsland, Slovakije, Spanje en Oostenrijk

De Red Dragons ontmoeten in de poulefase van het EK volleybal voor mannenteams Servië, Duitsland, Slovakije, Spanje en Oostenrijk. De loting vond deze avond plaats in het Atomium in Brussel. België is samen met Frankrijk, Nederland en Slovenië gastland van het kampioenschap en was dan ook rechtstreeks geplaatst. De Belgen treden in poule B onder meer aan tegen Servië, waartegen ze op het EK van 2017 in de kleine finale verloren met 3-2. Huidig Europees kampioen Rusland belandde in poule C bij Slovenië, regerend wereldkampioen Polen kwam terecht in poule D met Nederland. De eerste vier van elke poule stoten door naar de achtste finales.

De Red Dragons zullen hun EK openen met twee duels in Paleis 12 van Brussels Expo. Daarna spelen ze de drie resterende groepswedstrijden in de Antwerpse Lotto Arena. Als ze doorstoten naar de knock-outfase, volgt een partij in het Sportpaleis.







bron: Belga