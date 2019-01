Oekraïense matrozen blijven tot april in de cel

De 24 Oekraïense matrozen, die eind november door Rusland werden opgepakt, moeten tot minstens eind april in voorlopige hechtenis blijven. Dat heeft een rechtbank in Moskou achter gesloten deuren beslist, aldus de Russische media. De Russische inlichtingendienst FSB had op een verlenging van hun hechtenis aangedrongen. Eind maart vindt in Oekraïne de verkiezing van een nieuwe president plaats. Drie Oekraïense marineschepen werden eind november vorig jaar door de Russische kustwacht gepraaid toen ze probeerden vanuit de Zwarte Zee in de Zee van Azov te geraken. Vierentwintig bemanningsleden werden wegens illegale grensoverschrijding gearresteerd. De regering in Kiev beschouwt ze als krijgsgevangenen.

Een advocaat van de zeelieden kondigde aan in beroep te gaan, ook voor het Europees Hof voor de Mensenrechten. De Oekraïense regering heeft vorige week klacht neergelegd tegen Rusland voor het hof in Straatsburg. Moskou heeft onder andere de rechten van de Oekraïners op een eerlijk proces geschonden, klinkt het. Als de matrozen in Rusland moeten terechtstaan, riskeren ze tot zes jaar cel.







Bron: Belga