Kamer beslist wetsontwerp over jobsdeal niet te behandelen

Het wetsontwerp over de fiscale maatregelen in het kader van de jobsdeal zal in de Kamer niet worden behandeld. Dat hebben de fractievoorzitters beslist. Het ontwerp werd op 20 december in het parlement ingediend, toen de regering-Michel al ontslagnemend was maar dat ontslag door de koning nog in beraad gehouden werd. Verschillende fracties tekenden deze week in de commissie Financiën verzet aan tegen de inschrijving van de tekst in de parlementaire agenda.

Zo had de N-VA op het ogenblik van het indienen van het wetsontwerp reeds de regering verlaten, waardoor deze in het parlement niet meer over een meerderheid beschikte. Vandaag bleek dan ook dat er geen consensus is onder de verschillende fracties om de tekst alsnog te behandelen.







De N-VA diende intussen zelf wetsvoorstellen in om de jobsdeal, die de regering vorige zomer overeenkwam, te implementeren.

bron: Belga