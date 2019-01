Jean-Marie Dedecker duwt West-Vlaamse Kamerlijst N-VA

Oud-Kamerlid en burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker zal bij de federale verkiezingen van 26 mei de lijstduwersplaats innemen op de West-Vlaamse Kamerlijst van N-VA. Dat is tenminste het scenario waarover het kiescollege van N-VA zich morgen zal buigen, zo melden Focus-WTV en Het Laatste Nieuws. Voormalig Europarlementslid Sander Loones, die eind vorig jaar kortstondig minister van Defensie was, zou de federale lijst in West-Vlaanderen trekken. Voor het Vlaams Parlement zal burgemeester van Izegem Bert Maertens de West-Vlaamse N-VA-lijst trekken. Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die ook uit het West-Vlaamse Izegem afkomstig is, werd eerder al bevestigd als de Europese lijsttrekker van N-VA.

Provinciaal coördinator Sander Loones was niet bereikbaar voor commentaar. Belga vernam van bronnen bij N-VA wel dat het nationale kiescollege van de partij zich morgen over de beschermde plaatsen (onder andere lijsttrekkers en lijstduwers) op de kieslijsten buigt. Het West-Vlaamse provinciale kiescollege zou zich dan volgende dinsdag over de keuzes voor de kustprovincie moeten uitspreken.







bron: Belga