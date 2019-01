Gouden Schoen – Eden Hazard is voor het tweede jaar op rij Beste Belg in het buitenland

Eden Hazard is woensdagavond in Puurs voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot Beste Belg in het Buitenland. Hazard, die niet aanwezig was maar in een videoboodschap het publiek toesprak, bleef met 287 punten ruimschoots Kevin De Bruyne (186 ptn) en Dries Mertens (61 ptn) voor. De verkiezing van Hazard kan in de verste verte geen verrassing genoemd worden. De 28-jarige Hazard toonde afgelopen zomer op het WK in Rusland nog maar eens de exponent te zijn van de meest succesvolle generatie Rode Duivels ooit. Als kapitein leidde hij ons land naar een derde plaats op de Wereldbeker. Persoonlijk sprongen zijn prestaties tegen Tunesië (5-2 winst) en Brazilië (2-1 winst) in het oog. De buitenspeler van Chelsea was met momenten ongrijpbaar voor de verdediging van de tegenstander.

Ook in clubverband schitterde Hazard in 2018. Waar Chelsea een wisselvallig jaar kende en in het voorjaar in de Premier League buiten de top vier en bijhorende Champions League-plaatsen viel, is Hazard meer dan ooit de superster van de Blues geworden. Hij zorgde in mei met de enige treffer in de finale tegen Manchester United voor FA Cup-winst en was ook in de heenronde van dit seizoen vaak beslissend. Critici wijzen vaak op zijn magere statistieken, maar Hazard is dit seizoen – naast Lionel Messi – voorlopig de enige speler in een Europese topcompetitie die dubbele cijfers (10 goals en 10 assists momenteel) kan voorleggen.

Voor Hazard is het de derde nationale prijs. Vorige maand werd hij ook verkozen tot Sportman van het Jaar. Hij kreeg ook opnieuw een plek in het Team van het Jaar van de UEFA.

bron: Belga