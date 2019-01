Christenen lijden onder zware geloofsvervolging in 73 landen

Christenen lijden in zeker 73 landen in de wereld onder zware tot extreme geloofsvervolging. Dat zegt de organisatie Open Doors, die elk jaar de Ranglijst Christenvervolging publiceert.

Open Doors onderzocht de situatie van christenen in 150 landen. De Nederlandse organisatie kwam tot de conclusie dat in bijna de helft daarvan christenen “zware, zeer zware of extreme vervolging ondervinden vanwege hun geloof”. Bovendien wordt die vervolging “intenser en gruwelijker”. Tegelijkertijd blijft het aantal christenen dat wordt vervolgd stijgen. Open Doors schat dat nu één op de negen christenen wordt vervolgd. Twee jaar geleden was dat nog één op de elf.

In 2018 werden volgens Open Doors wereldwijd meer dan 4.000 christenen vermoord om hun geloof. In het noorden en midden van Nigeria waren dat er verreweg de meeste: 3.700. Dat is bijna een verdubbeling van het jaar daarvoor, zegt Open Doors. “Volledige dorpen werden gezuiverd van christenen en ongestraft ingenomen door de aanvallers.” De Centraal-Afrikaanse Republiek volgt na Nigeria met 146 om hun geloof vermoorde christenen.

Noord-Korea voert sinds 2002 de Ranglijst Christenvervolging aan. Afghanistan staat op nummer 2 van de lijst, gevolgd door Somalië en Libië. Pakistan staat op nummer 5.

Zorgwekkend is volgens Open Doors dat in onder meer China en Vietnam nieuwe wetten zijn aangenomen die elke uiting van godsdienst proberen te beheersen. China steeg op de lijst van plaats 43 naar 27.

Irak deed het dan weer goed en verdween uit de top 10 om uit te komen op 13e plaats.

bron: Belga