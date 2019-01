CERN wil vier keer grotere deeltjesversneller bouwen

In het Zwitserse Genève bevindt zich nu al de grootste deeltjesversneller ter wereld, maar de natuurkundigen van het Europees Centrum voor Deeltjesonderzoek (CERN) hebben een nog veel groter project in petto. Ze willen een “Future Circular Collidor” (FCC) bouwen, die vier keer groter is dan de de huidige LHC-cyclotron en 24 miljard euro zou kosten, blijkt uit een conceptstudie. De nieuwe deeltjesversneller zou bestaan uit een 100 kilometer lange tunnel, die deels onder het meer van Genève loopt. De huidige tunnel is 27 kilometer lang. De nieuwe onderzoekscapaciteit zou tegen ten laatste 2040 operationeel moeten zijn.

In een deeltjesversneller worden geladen deeltjes waaruit een atoom bestaat gigantisch versneld – zelfs tot de snelheid van het licht – om fundamenteel onderzoek te doen naar bijvoorbeeld het ontstaan van het heelal. Het CERN heeft momenteel de grootste deeltjesversneller ter wereld, maar andere landen zoals Japan en China hebben eigen bouwplannen.

In het FCC-project, dat in verschillende fases zou worden opgebouwd, zou tot tien keer meer energie kunnen worden geproduceerd dan vandaag, waardoor bijvoorbeeld de omstandigheden van vlak na de oerknal kunnen worden gesimuleerd en mogelijk nieuwe materie kan worden ontdekt.

Een internationaal panel moet wel nog het licht op groen zetten voor de bouw van de Future Circular Collidor.

bron: Belga