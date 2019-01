“Blijven betogen tot er klimaatplan voor 2050 ligt”

Anuna De Wever, de initiatiefneemster achter het klimaatprotest van de jongeren, wil blijven betogen tot er een klimaatplan voor 2050 ligt. Daarin moeten bindende doelstellingen staan voor België, waarmee we de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden kunnen houden. Dat zegt ze na afloop van het gesprek met de Vlaamse regering. De jongeren werden ontvangen door minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en het kabinet van minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld). Dat gebeurde niet toevallig op een woensdag, want de regering wil het spijbelen ontmoedigen.

“De ministers hebben gezegd dat ze niet achter het spijbelen staan, maar daarna konden we het gelukkig snel over de inhoud hebben”, zegt Anuna De Wever. De regering bood de jongeren aan om rondetafelgesprekken met experts te organiseren. Die zouden er al in februari kunnen komen. “Dit is wat we wilden,” zegt De Wever, “de jeugd wou ‘a seat at the table’, maar daarmee is er natuurlijk nog niets concreets gebeurd. Er moeten drastische maatregelen komen om de opwarming tegen te gaan.”







De jongeren gaan voor een klimaatplan met 2050 als horizon. Daarvoor willen ze elke donderdag op straat blijven komen. “Ik verwacht morgen meer deelnemers dan afgelopen week”, zegt De Wever. “Ik heb er goede hoop op dat dat ook zal gebeuren. Op Facebook hebben al meer dan 10.000 jongeren hun interesse getoond.”

bron: Belga