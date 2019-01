VIDEO. Mannen willen Gillette boycotten door nieuwe slogan

Gillette heeft in een nieuw reclamefilmpje een draai aan hun bekende slogan ‘The best a man can get’ gegeven. De aangepaste slogan, ‘The best man can be’, wordt alleen niet door alle mannen gesmaakt.

In het filmpje maakt het scheermessenmerk duidelijk dat het vindt dat mannen de laatste jaren niet hun beste beentje hebben voorgezet. Pesten, seksisme en grensoverschrijdend gedrag zijn maar enkele voorbeelden. “Is this the best a man can get”, vraagt een voice-over zich af. “Als een bedrijf dat mannen aanmoedigt om het beste in zich naar boven te halen, hebben we de verantwoordelijkheid om positieve, inclusieve en gezonde versies te tonen van wat het betekent om een man te zijn”, staat er op de website van Gillette.







Maar niet iedereen gaat akkoord met die boodschap. Het zijn vooral mannen (wie anders?) die in hun eer gekrenkt zijn. Op Twitter riepen enkelen zelfs al op tot een boycot van Gillette.

Wil jij ineens ongevraagd les in moraal krijgen van een scheermes fabrikant, alsof er iets mis met je is, alsof men blijkbaar nodig vond dat jij dat even moest horen?

Gaat Libresse dadelijk vrouwen de les lezen?#Gillette — Sennce (@MakingSennce) 15 januari 2019

Ik dump per direct mijn scheermesjes van #Gillette en elk ander product van Proctor & Gamble (#duracel, #braun, #Oral-b etc) dat ik in huis heb en koop niets meer van deze walgelijke hypocriete deugmenschen totdat deze video is teruggetrokken.

RT? Graag

https://t.co/OETi4UtVFf — Jan Rob Dijkstra (@Rob1D1) 15 januari 2019