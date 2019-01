In put gevallen peuter zou gevonden zijn

Het lichaam van de twee-jarige jongen die vier dagen geleden in een put is gevallen in het Spaanse Malaga zou gevonden zijn, 73 meter onder de grond. Dat meldt Daily Mail. De nieuwswebsite baseert zich op lokale media. Het nieuws werd nog niet officieel bevestigd.

Het ongeval deed zich zondagmiddag voor in een landelijk gebied in Totalan, in de provincie Malaga. Volgens zijn familie viel Yulen in de schacht met een diameter van slechts 25 centimeter terwijl hij aan het spelen was vlak bij de plek waar zijn ouders aan het lunchen waren. Camerabeelden toonden in de schacht een zakje snoepgoed, dat het kind bij zich zou hebben gehad. Los zand belette dat de camera dieper in de schacht kon doordringen.

Haartjes







Eerder werden in de schacht “biologische resten” gevonden, schreef El País onder aanhaling van de politie. Het gaat om haren, waarvan wordt aangenomen dat ze van het vermiste kind afkomstig zijn. Labonderzoek moet daarover uitsluitsel brengen. Het is niet duidelijk of de kleine Yulen nog in leven is.

Twijfel

De afmetingen van de put zette een aantal mensen aan het denken. Er werd openlijk getwijfeld of de jongen daadwerkelijk in de put zou zijn gevallen. De vader van het jongetje was daar zeker van. Hij zou het jongetje hebben horen huilen.