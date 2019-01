We houden het droog tot woensdagavond

Deze namiddag blijft het overwegend droog met bewolkte perioden en enkele opklaringen. Het blijft nog vrij zacht: het kwik klimt naar waarden tussen 3 en 9 graden. Er waait een matige en aan zee soms vrij krachtige westen­- tot zuidwestenwind. Dat meldt het KMI. Vanavond en vannacht blijft de bewolking domineren, maar het blijft op een bui na droog. De minima liggen tussen 1 graad op de Ardense Hoogten en 7 graden in het uiterste westen van het land bij een matige zuidwestenwind. Morgen is het overwegend droog met zwaarbewolkte perioden en enkele opklaringen. Het kwik stijgt tot rond 6 of 7 graden in het centrum. De wind waait matig uit het zuidwesten. Tegen het einde van de namiddag bereikt een regenzone het westen van het land.

Woensdagnacht is het overwegend bewolkt en trekt een regenzone van west naar oost over het land. In de Hoge Venen neemt de neerslag een winters karakter aan. Vrij snel na de doortocht wordt het overwegend droog, maar later op de nacht verschijnen er buien vanaf het westen. De minima liggen tussen 0 graden op de Ardense Hoogten en 4 à 5 graden in Vlaanderen bij een matige zuidwestenwind. Tijdens de doortocht van de regenzone kan de wind tijdelijk aantrekken tot vrij krachtig met rukwinden tot zo’n 50 kilometer per uur.







Donderdag wordt het weer snel onstabiel met buien vanaf het noordwesten. In het westen zijn dat regenbuien, in het centrum soms buien van wat stofhagel of wat smeltende sneeuw en sneeuw in de Ardennen, waar een sneeuwlaagje gevormd kan worden. De zuidwestenwind ruimt geleidelijk naar westnoordwest en waait eerst matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig, en wordt later meestal matig. Rukwinden rond 50 à 60 kilometer per uur. De maxima worden in de ochtend gehaald en schommelen tussen 2 en 6 graden.

Vrijdag wordt het weer rustiger met in de ochtend op veel plaatsen lichte vorst. Het is wisselend tot soms zwaarbewolkt en het blijft droog. Over de Ardennen hangt er wat meer bewolking. Er staat meestal een zwakke zuidenwind bij maxima tussen 1 en 5 graden.

Zaterdag verloopt droog met evenwel veel wolkenvelden. Er staat een zwakke zuidwestenwind met maxima tussen 0 graden in de Ardennen en 2 tot 3 graden elders.

Zondag en maandag is het wisselend bewolkt en meestal droog. Het is vrij koud met maxima tussen 0 en 4 graden. Er staat een zwakke oost­- tot noordoostenwind. Vanaf maandag worden de verwachtingen evenwel vrij onzeker.

Dinsdag zou een zwakke neerslagzone ons land kunnen beïnvloeden met veel wolken en wat lichte neerslag, vooral over het westen van het land. De wind wordt zuidoostelijk en wordt matig. Maxima tussen ­1 en +3 graden.

bron: Belga