Uit gelekte data blijkt dat Fayulu winnaar is van Congolose verkiezingen

Martin Fayulu is met ongeveer 60 procent van de stemmen de duidelijke winnaar van de Congolese verkiezingen, zo blijkt uit twee verschillende datasets, die de Financial Times kon inkijken. De kiescommissie riep zijn tegenstander Felix Tshisekedi vorig week nog uit tot de nieuwe president, terwijl hij volgens de data nog geen 20 procent van de stemmen haalde. De Financial Times baseerde zich voor de analyse op gelekte data van de kiescommissie en aparte cijfers van de Katholieke Kerk, die op de verkiezingsdag 40.000 waarnemers had. Uit die eerste cijfers blijkt dat Fayulu erin is geslaagd om 59,4 procent van de stemmen achter zich te krijgen. Tshisekedi zou met 19 procent van de stemmen tweede geëindigd zijn. Uit de data die de Kerk verzamelde, blijkt dat weer dat Fayulu 62,8 procent haalde.

Fayulu liet eerder al weten zich niet neer te leggen met de uitslag en stap en tekende bij het grondwettelijk hof hoger beroep aan tegen de resultaten van de presidentsverkiezingen.







Volgens critici van Joseph Kabila, die meer dan 18 jaar geleden de macht greep in het land, heeft de voormalige president een deal met Tshisekedi gesloten om achter de schermen toch nog de macht te behouden.

bron: Belga