Terreurgroep al-Shabaab eist verantwoordelijkheid op voor aanslag in Nairobi

De vooral in Somalië actieve terreurgroep al-Shabaab heeft vandaag de verantwoordelijkheid opgeëist “voor de aan de gang zijnde operatie in Nairobi”, zo heeft de Britse openbare omroep BBC gemeld. Aan een hotelcomplex in het gebied Westlands zijn minstens twee explosies gehoord, waarna er aanhoudend geweervuur was. Meerdere voertuigen staan in brand. Uit gebouwen stijgt rook op, ziekenwagens komen aan, zo blijkt op tv-beelden van zender Citizen TV.

Gebouwen in de buurt van het Dusit Hotel in de Keniaanse hoofdstad zijn geëvacueerd, het hele gebied is afgesloten.







De politie gewaagt van een terreuraanval.

Bron: Belga