Serena Williams verliest geen tijd in openingsronde

Serena Williams (WTA 16) heeft haar start op de Australian Open niet gemist. De Amerikaanse walste vandaag in de eerste ronde over de Duitse Tatjana Maria (WTA 74). Williams haalde het in de Rod Laver Arena in Melbourne na amper 49 minuten met 6-0 en 6-2. In de tweede ronde speelt ze tegen de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 79). Die won vlot met 6-2, 6-1 de Chinese Shuai Peng (WTA 128).

Serena Williams (37) won de Australian Open al zeven keer (in 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017). Vorig jaar ontbrak ze ‘down under’ vanwege haar zwangerschap. Williams mikt op een 24e grandslamtitel in het enkelspel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van de recordhoudster Margaret Court.







bron: Belga