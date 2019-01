Rechtbank Bergen – Gerechtsdeurwaarder veroordeeld voor verduistering van 453.000 euro

De correctionele rechtbank van Bergen heeft dinsdag een ontslagnemende gerechtsdeurwaarder veroordeeld tot 3 jaar celstraf, voor de helft met vijf jaar uitstel, en een boete van 6.000 euro voor verduisteringen ten belope van 453.000 euro. Dat meldt de krant La Province. De rechtbank veroordeelde de vrouw tot terugbetaling van de som. Volgens haar advocaat wil ze beroep aantekenen. De gerechtsdeurwaarder legde uit dat ze met hoge schulden kampte. In 2015 nam ze ontslag na 39 jaren in het vak. De studie in Frameries werd overgenomen door een collega, aldus La Province.

De gerechtsdeurwaarder slaagde er niet in het hoofd te bieden aan haar professionele lasten. Ze was niet uit op persoonlijke verrijking maar wilde enkel haar praktijk redden, aldus haar advocaat.

bron: Belga