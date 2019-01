Champions League volley (m) – Roeselare boekt eerste overwinning van het seizoen

Roeselare heeft dinsdag op de derde speeldag in groep A van de Champions League volleybal zijn eerste overwinning geboekt. Het versloeg het Duitse Frankfurt met 2-3. De setstanden waren 20-25, 17-25, 25-21, 25-21 en 8-15. Woensdag nemen de twee andere ploegen in groep A, het Turkse Ankara en de Russische titelverdediger Kazan, het tegen elkaar op. Beide ploegen wonnen eerder al van het Roeselare van coach Steven Vanmedegael. In de stand blijft Kazan leiden met zes punten, Frankfurt heeft er vier. Roeselare springt naar een voorlopige derde plaats met drie punten, Ankara telt er twee.

De volgende wedstrijd van Roeselare is op 29 januari, op bezoek bij Kazan. In groep D treft Maaseik woensdag het Poolse Gdansk. De poulefase duurt tot eind februari. De vijf groepswinnaars en de beste drie nummers twee stoten door naar de kwartfinales. Vanaf dan wordt met rechtstreekse uitschakeling (heen en terug) gewerkt.

bron: Belga