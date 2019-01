Brexit – “Tijd om erachter te komen wat Britse parlementsleden dan wél willen”

“Het Britse parlement heeft duidelijk gemaakt wat het niet wil. Het is nu tijd om erachter te komen wat de parlementsleden dan wél willen. In tussentijd moeten de burgerrechten gevrijwaard worden.” Dat zegt Europees Parlementslid Guy Verhofstadt (Open Vld) dinsdag. Verhofstadt leidt in het Europarlement de werkgroep die de brexit-onderhandelingen opvolgde. Ondanks de verwerping van het akkoord door het Britse Lagerhuis gaat het ratificatieproces in de EU gewoon door, zei Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker al. Dat betekent dat het parlement in Straatsburg in februari of maart over de tekst zou moeten stemmen.

Bij CD&V vreest Ivo Belet dat de Britten door de stemming “recht op het ravijn van een chaotische no-deal afstevenen”. Uitstel (of zelfs afstel) van de brexit of nieuwe verkiezingen zijn volgens hem de twee overblijvende opties om dat te voorkomen.

Kathleen Van Brempt (sp.a) roept de Britse premier Theresa May op om ofwel meteen nieuwe verkiezingen uit te schrijven, ofwel een nieuw referendum te organiseren. “Het is duidelijk dat de huidige Britse regering niet in staat is geweest de door haar gewenste Brexit deftig geregeld te krijgen. De Britse bevolking moet zich daarom nu opnieuw kunnen uitspreken”, zegt ze. Als de Britse regering zou hopen dat het akkoord met de EU opnieuw onderhandeld kan worden, zal ze volgens Van Brempt “van een kale reis terugkeren”.

Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die in het Europees Parlement de commissie Interne Markt voorzit, zegt dat de Europese instellingen op het ergste voorbereid zijn en de voorbije maanden aan een ‘wat als’-scenario hebben gewerkt. “De huidige voorbereidingen gaan uit van het worst­case­sce­na­rio, een harde brexit. Met enkel de Europese belangen voorop. Geen uitzonderingsmaatregelen meer voor het VK. Dit scenario moeten we ten alle koste proberen te vermijden. Maar dat zal niet eenvoudig zijn. De hoogste regionen van de Europese Commissie geven duidelijk te kennen niet te willen onderhandelen over een ‘no deal’-akkoord.”

Morgen/woensdag houdt het Europees Parlement om 8.30 uur een spoeddebat over de brexit. Daar zal ook Michel Barnier aanwezig zijn, die voor de EU het akkoord met de regering-May onderhandelde.

bron: Belga