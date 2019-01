Okselhaar in alle kleuren van de regenboog is de nieuwste trend

2019 is nog maar pas begonnen, of daar is al de nieuwste schoonheidstrend aangebroken. Het ligt in het verlengde van JanuHairy en heeft alles te maken met regenbogen.

Wat schoonheidstrends betreft, hebben we het afgelopen jaar behoorlijk rare dingen gezien – van manicures met levende insecten tot McDonald’s-wenkbrauwen.







Maar ook in 2019 zitten de influencers niet stil. De nieuwste trend die aan z’n opmars bezig is bij het vrouwelijke contingent van de bevolking, borduurt ook verder op de reeds bestaande obsessie met eenhoorn-gerelateerde zaken.

Bekend als ‘eenhoornig’ okselhaar, bestaat de trend eruit het okselhaar in een verscheidenheid aan heldere regenboogkleuren te verven.

Patient zero



De eerste foto van het ‘eenhoornig’ okselhaar werd gepost door kapster Caitlin Ford toen ze samen met een klant iets speciaals deed om de Pride-maand te vieren.

Zanger Miley Cyrus postte eerder al foto’s waarop ze trots haar onderarm ontbloot. Zij kleurde haar streepje okselhaar in een frisse roze tint.

JanuHairy

Maar sinds deze maand is het al JanuHairy wat de klok slaat. Vrouwen worden daarin aangemoedigd zich een maand lang niet te scheren. Het lijkt er nu op dat deze beweging is gekaapt door de adepten van het ‘eenhoornig’ okselhaar. Het geeft ook meteen wat kleur aan het geheel.

Ondanks de positiviteit rondom Januhairy, is evenwel niet iedereen onder de indruk van het eenhoornige okselhaar. Op de verschillende sociale media kunt U naar hartenlust negatieve commentaren. Om niet verder bij te dragen aan de verzuring, zullen wij hiervan geen voorbeelden geven.