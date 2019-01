Van Uytvanck kan niet stunten tegen Wozniacki

Alison Van Uytvanck (WTA 52) is er niet in geslaagd te stunten in de eerste ronde van de Australian Open. De 24-jarige Grimbergse verloor in de eerste ronde in de Rod Laver Arena in twee sets (6-3 en 6-4) van de Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 3). De partij duurde één uur en 35 minuten. Van Uytvanck ging in de eerste set goed mee met Wozniacki. Haar derde opslagspelletje werd haar echter fataal. Wozniacki brak door de opslag van onze landgenote en behield die break. De Deense serveerde de set uit bij 6-3. In de tweede set ontvouwde zich een vergelijkbaar spelbeeld. Ook ditmaal speelde Van Uytvanck goed mee, maar verloor ditmaal haar tweede opslagspelletje. Dat volstond opnieuw voor Wozniacki om door te stomen naar 6-4 setwinst.

Van Uytvanck neemt in Melbourne ook deel aan het dubbelspel. Aan de zijde van de Chileense Alexa Guarachi wacht een confrontatie met de Wit-Russisch-Amerikaanse tandem Aliaksandra Sasnovich/Taylor Townsend.







Het werd vandaag bijltjesdag voor de Belgen op de Australian Open. Eerder gingen ook kwalificatiespeelster Ysaline Bonaventure (WTA 159) en Kirsten Flipkens (WTA 50) er meteen uit. Bonaventure verloor in drie sets van de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 123). Flipkens kreeg een dubbele 6-1 gepresenteerd tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 31).

bron: Belga