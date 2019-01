Protesten zullen niet leiden tot nieuwe machthebbers

De protesten tegen de regering die nu al bijna een maand duren in Soedan zullen niet leiden tot nieuwe machthebbers. Dat heeft president Omar al-Bashir gezegd tijdens een toespraak voor zijn aanhangers in de westelijke regio Darfoer. “Er is één enkele weg naar de macht, en dat is die van de stembus”, aldus de 75-jarige Bashir, die in 1989 aan de macht kwam met een staatsgreep. Naar verwachting zal hij volgend jaar kandidaat zijn voor een derde mandaat. Bashir wordt gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag. “Soedan heeft veel vijanden, en die vijanden hebben onder ons ook mensen die geen stabiliteit en veiligheid willen”, aldus Bashir in de hoofdstad van Zuid-Darfoer, Niyala.

Zondag bereikte het protest ook Darfoer, de regio waar begin jaren 2000 een bloedig conflict woedde tussen separatisten en het centrale gezag in Khartoem. Daarbij vielen 300.000 doden en 2,5 miljoen mensen sloegen op de vlucht. Het Strafhof zoekt Bashir omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor een genocide en oorlogsmisdaden in die regio.







De protesten begonnen op 19 december in Khartoem en enkele andere steden, in een reactie op de regeringsbeslissing om de prijs van brood te verdrievoudigen. Gisteren gebruikte de oproerpolitie opnieuw traangas om betogingen in Khartoem uit elkaar te drijven. Maar ook in Niyala en Al-Facher, hoofdstad van Noord-Darfoer, werd traangas ingezet.

Sinds het begin van de protesten zijn volgens de regering al 24 doden gevallen. Mensenrechtenorganiaties hebben het over zeker 40 doden.

Bron: Belga