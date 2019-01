Mousa Dembélé zit op het vliegtuig naar China

Mousa Dembélé heeft vandaag het vliegtuig genomen om zijn transfer naar de Chinese eersteklasser Beijing Guoan af te ronden. Dat melden meerdere media. De 31-jarige Dembélé zou morgen zijn medische testen afleggen. Hij verlaat zo Tottenham na 6,5 jaar dienstverband. Dembélé vervoegde de Spurs in de zomer van 2012. De Antwerpenaar ontpopte zich snel tot een belangrijke pion binnen het team en kwam in totaal tot 249 officiële duels (en tien goals). De laatste jaren sukkelde de middenvelder wel steeds meer met kleine blessures. De voorbije 2,5 maand stond hij aan de kant met een hardnekkige enkelblessure. Tottenham maakte begin januari bekend dat Dembélé de groepstrainingen had kunnen hervatten, maar zijn laatste optreden in wedstrijdverband dateert van 3 november.

De 82-voudig Rode Duivel speelde eerder in zijn carrière voor Germinal Beerschot (2004-2005), Willem II (2005-2006), AZ (2006-2010) en Fulham (2010-2012).







Beijing Guoan beëindigde de Chinese Super League in november als vierde. Het team wordt getraind door de Duitser Roger Schmidt. Gisteren kondigde de Chinese eersteklasser nog aan dat oude bekende Stanley Menzo (ex-Lierse) de nieuwe trainer van het tweede elftal wordt.

Bron: Belga