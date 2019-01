EHBO-lessen tijdens reclameblok

Vanaf eind deze maand gaat het Rode Kruis via reclamespots op televisie de EHBO-kennis van de Vlaming opkrikken. Tijdens de reclameblokken in het programma ‘Topdokters’ op Vier zullen filmpjes te zien zijn die tonen hoe je bepaalde vaak voor­komende incidenten het best kan behandelen: hoofd­wonden, verslikking, hevige bloedingen, enzovoort. Dat berichten Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en De Standaard. De filmpjes zullen “ludiek” zijn, zegt het Rode Kruis. “In de eerste plaats moeten ze levens redden. Tegelijk ­willen we er nieuwe vrijwilligers mee aantrekken”, zegt woordvoerster Ine Tassignon. De hulporganisatie wil daarbij ook verjongen. “We hebben 13.000 vrijwilligers die fantastisch werk doen, maar hun gemiddelde leeftijd stijgt.”

Het Rode Kruis heeft in 2017 zo’n 50.000 mensen een opleiding gegeven in eerste hulp.







bron: Belga