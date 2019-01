Brussel-stad: Schepenen krijgen alternatieve keuze voor bedrijfswagen

De schepenen en de burgemeester van de stad Brussel krijgen de keuze voor een alternatief mobiliteitspakket in de plaats van de bedrijfswagen waar ze recht op hebben. Dat maakt eerste schepen Benoit Hellings (Groen), bevoegd voor het wagenpark, maandag bekend tijdens de gemeenteraad. Een deel van de schepenen hebben al aangegeven te zullen kiezen voor het alternatief. De bekendmaking kwam er na verschillende vragen vanuit de oppositie over een bijkomende uitgave die moest aangenomen worden voor de levering van elektrische voertuigen voor de cel Autopark van het departement Wegeniswerken. Ook de keuze van voornamelijk de leden van Ecolo-Groen voor een bedrijfswagen kwam daarbij ter sprake.

“Wij werken aan voorstel rond een alternatief mobiliteitspakket voor de bedrijfswagen waar we recht op hebben. We zullen dit aan elke schepen voorleggen en dan beslissen zij zelf. Wij zijn niet van gedachte veranderd en zullen voor het alternatief gaan en dus niet voor een bedrijfswagen. De stad moet voorbeeldig blijven op dit vlak”, zegt schepen Hellings.

Daarmee verzekerde die meteen dat zijn collega Ecolo-Groen-schepenen Bart DHondt, Zoubida Jellab en Arnaud Pinxteren alleen voor het alternatief mobiliteitspakket kiezen. Ook schepen Ans Persoons (Change.brussels) geeft aan de keuze voor een bedrijfswagen links te laten liggen. Wat Brussels burgemeester Philippe Close en zijn collega PS-schepenen zullen verkiezen, is nog niet bekend.

bron: Belga