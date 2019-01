Vrouw wil dirty talk tijdens seks, vriend verpest alles door dit te zeggen

Een wanhopige jongeman luchtte zijn hart op Reddit over een pijnlijke ervaring in bed met zijn vriendin. Al kon hij ook wel een beetje verwachten dat zijn verhaal heel wat gelach zou uitlokken.

Reddit-gebruiker anonymouslittlebitch is twee maanden samen met zijn vriendin. Zij heeft al heel wat ervaring op seksgebied, voor hem was zijn vriendin de eerste kennismaking met seks. Onlangs gaf zijn vriendin hem aan dat ze van dirty talk tussen de lakens houdt. Hij stemde ermee in, al wist hij diep vanbinnen dat hij geen idee had hoe dat in zijn werk gaat.

Natte oester







Afgelopen weekend was het dan zover. De twee dronken zich in op café, en doken na een gezellige, zatte avond het bed in. “Ze vertelt me hoe nat ze is en wat ik met haar allemaal moet doen. En zo gaat ze maar voort. De rum giert door mijn aders, waardoor ik me meer en meer op mijn gemak begin te voelen. Op een bepaald moment voel ik dat het aan mij is. Haar monoloog was aan het afdwalen naar ‘hoe nat ze was’, dus besluit ik om als een hongerig luipaard aan te vallen. Dus vraag ik ze of ik haar “natter dan een oester” (origineel: “moister than an oyster”) maak…”, klinkt het.

Luipaard met gebroken nek

Helaas was dat niet exact wat zijn vriendin wilde horen. Integendeel, haar opwinding verdween als sneeuw voor de zon. “Haar gezicht verbleekte. Het is moeilijk om te beschrijven, maar het leek op een mengeling van wanhoop en dronken radeloosheid. Ik veranderde van een luipaard dat op een gewonde antilope afstormde, in een rennend luipaard dat struikelde over een boomstam en zijn nek daarbij brak. Ik vraag me nog steeds af hoe ik zo’n leuk moment zo hard kon verpesten. We hebben er ondertussen al twee keer over gesproken, maar ik denk niet dat het snel opgehelderd raakt”, piekert hij.

Tranen van het lachen

Er kwam heel wat respons op zijn gênante ervaring. Sommigen hadden iets gelijkaardigs meegemaakt, anderen lachten zich een kriek. “Ik weet hoe je je voelt. Ik heb mijn ex zo ooit eens ‘een sexy stuk stront’ genoemd”, reageert iemand. “Ik had echt twee minuten lang tranen van het lachen toen ik dit voor het eerst las”, schrijft nog iemand.

“Jawadde, ik stikte bijna in mijn broodje”, aldus nog iemand anders. “Ik hoop dat ze niet blijft mijmeren over dat ene zinnetje. In het begin van elke relatie loopt het vaak stroef, maar humor kan daarbij een hulpmiddel zijn. Bovendien was die mop goud waard”, klinkt het nog.