‘Racistische’ verrassing aangetroffen in Kinder Surprise

Een Australische moeder wist niet wat haar overkwam toen ze een ‘racistisch’ speeltje aantrof in de Kinder Surprise van haar zoontje. Op het figuurtje stonden de letters ‘KKK’ afgebeeld, de inititalen van de racistische Ku Klux Klan.

“Ik barstte eerst in lachen uit”, vertelt Kimberly aan website Kidspot. “Maar al snel realiseerde ik me dat dit allesbehalve grappig was. Gelukkig is mijn zoontje Alexander nog te jong om het opschrift te begrijpen.” De vrouw vreesde zelfs dat het een subliminale boodschap was van fabrikant Ferrero Rocher. “Zoiets kan je toch niet over het hoofd zien”, fulmineert Kimberly.







My sissy’s nephew opened up their kinder suprise — KKK @kinderus pic.twitter.com/R63Tw4w7QO — Tarneen (@Tarneen) 14 oktober 2018

Excuses

Ferrero Rocher, de fabrikant van de chocolade eitjes, heeft passende maatregelen genomen. Ze boden meteen hun excuses aan en stelden dat het niet de intentie was om mensen te kwetsen. Het karakter is onderdeel van een speciale serie om het 50-jarig bestaan van de Kinder te vieren, klinkt het.

In een Facebookbericht lichtte het bedrijf toe dat dit figuurtje oorspronkelijk maar één ballon met een K (van Kinder) zou vasthouden. Omdat het speeltje toen niet stevig bleef staan, werd besloten om er voor de balans nog twee ballonnen aan toe te voegen. De letters bleven gelijk en hierdoor ontstond de afkorting ‘KKK’. Al met al een pijnlijke blunder.