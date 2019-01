Duurzaamheidstips voor millennials

Millennials willen wereldverbeteraars zijn. Ze willen groener leven en duurzaam zijn. Maar uit onderzoek van de duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal blijkt dat dat toch te veel inspanningen vergt. Daarom zet Metro enkele simpele tips op een rijtje.

1. Maak gebruik van de deeleconomie

De minimalistische leefwijze wordt onder millennials steeds populairder. In plaats van een eigen auto te kopen, delen ze er liever eentje. Zo kan je een auto delen met vrienden, of gebruik maken van een autodeelbedrijf zoals Cambio of Drivenow. Op die manier zit je enkel in de wagen wagen wanneer je absoluut niet anders kan. Als je al een auto hebt die je niet voortdurend gebruikt, kan je aan vrienden of kennissen vragen of ze gebruik willen maken van jouw bolide. Op die manier zijn er weer minder wagens op de weg.







Heb je een beamer voor een gezellige filmavond of een boor nodig, maar wil je geen geld uitgeven aan iets wat je amper gebruikt? Check dan eens Peerby. Dankzij dit deelsysteem kan je spullen huren of lenen van je buren. “Tachtig procent van onze spullen gebruiken we niet vaker dan een keer maand”, klinkt het. “Spullen hebben daarnaast de grootste impact op het milieu. Door te delen hoeft er minder geproduceerd te worden waardoor de CO2-uitstoot afneemt.”

2. Beweeg voor het milieu

Waarom benzine verbranden als je ook calorieën kan verbranden? Als je werk of school niet te ver is of als je de mogelijkheid hebt om je er op te frissen, kan je er geraken door je eigen kracht te gebruiken. Schaf een degelijke fiets aan of een leuk paar loopschoenen en je bent vertrokken.

3. Probeer eens wat ‘groene’ make-up uit

Tegenwoordig volstaat het niet meer om gewone selfies op Instagram te posten. Jouw selfie moet nu ook voor iets staan. Dat kan je doen door bijvoorbeeld make-up producten te gebruiken die niet getest werden op dieren. Je kan ook altijd de handen uit de mouwen steken en DIY-gewijs schoonheidsproducten maken zoals lippenbalsem en gezichtsmaskers.

4. Recycle, recycle, recycle

De mensheid is erg goed in het creëren van producten. Het nadeel daarvan is dat we niet meer kunnen inschatten wat we écht nodig hebben, waardoor de overschotten zich opstapelen. In plaats van spullen weg te gooien, bedenk je beter wat je er nog mee zou kunnen doen. Als je het kan hergebruiken, hou je het best nog even bij.

Krijg je veel post binnen van je bank of ontvang je nog veel tijdschriften die je niet meer leest? Laat ze even weten dat je niet meer geïnteresseerd bent of alleen nog via de mail brieven wil ontvangen. Op je werk of tijdens de lesuren kan je ook verspilling tegengaan: print dubbelzijdig, gebruik een koffiemok en kook grote hoeveelheden in een keer zodat je geen afhaalmaaltijden moet verorberen.