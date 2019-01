Vodafone wil tot 1.200 banen schrappen in Spanje

Na Proximus in België heeft het Spaanse filiaal van de Britse telecomgroep Vodafone zijn intentie bekendgemaakt om tot 1.200 banen te schrappen in Spanje, of een kwart van het personeelsbestand in dat land. Reden zijn een afname van omzet en winst, door stevige concurrentie. “De procedure van collectief ontslag zal een impact hebben op maximum 1.200 mensen”, aldus Vodafone Spanje. Het gaat om nagenoeg een kwart van het personeelsbestand, dat in maart 2018 uitkwam op 5.104 werknemers.

De onderhandelingen met de vakbonden over het sociaal plan zullen eind januari van start gaan.







Bron: Belga