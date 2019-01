Timo Kielich pakt Belgische titel veldrijden bij beloften: “Zat tegen de krampen aan”

De Belgische driekleur bij de veldritbeloften hangt voortaan om de schouders van Timo Kielich. “Dit was een enorm zware cross”, zei hij. “Hier ben ik heel blij mee.” Kielich boekte voor dit BK nog maar drie zeges, in een losse cross in Heusden-Zolder, de Flandriencross in Hamme en de Druivencross in Overijse. Wel verzamelde hij al tal van ereplaatsen. “Dit is mijn grootste overwinning van het seizoen”, zei hij na afloop. “Maar het was wel enorm zwaar en dan werd het ook nog eens een lange cross.”

Normaal rijden de beloften wedstrijden van zo’n 50 minuten, nu kregen ze ruim een uur voorgeschoteld. “En dat voelde ik”, vervolgde hij. “In de voorlaatste ronde zat ik zelfs tegen de krampen aan. Omdat het zo lastig was, maar ook omdat je hier voortdurend op en af je fiets moet springen en dat werkt op je spieren.”







Kielich maakte al vroeg in de wedstrijd het verschil. “Ik schoof snel op na die massale valpartij en kwam op de eerste plaats. Daar hield ik een hoog tempo aan en opeens had ik een gaatje. Ik besloot gewoon de hele tijd dat tempo te houden en dat lukte. Het was zaak om hier de focus te houden, proberen zo weinig mogelijk fouten te maken. Iedereen maakt hier fouten, ik ook, maar gelukkig zonder al te veel erg en ik verloor er niet veel tijd door.”

Eerder pakte Kielich ook al brons op het EK veldrijden bij de junioren in Pontchâteau in 2016. Hij kroonde zich in 2016 tot Belgisch kampioen mountainbike bij de junioren, in 2018 bij de beloften.

bron: Belga