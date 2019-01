Masters snooker – Luca Brecel schakelt titelverdediger Mark Allen in eerste ronde uit

Luca Brecel (WS-14) heeft zich zondag in het Alexandra Palace van Londen voor de kwartfinales van het Masters snooker geplaatst. De 23-jarige Limburger deed dat door de titelverdediger, de Noord-Ier Mark Allen (WS-6), met 6-5 uit te schakelen. Hij liet daarbij breaks van 75, 50, 140, 88 en 58 optekenen. Allen bood met breaks van 67, 96, 136, 83 en 99 stevig weerwerk. Brecel en Allen acteerden allebei op een erg hoog niveau, beiden eindigden met een potpercentage van 93 procent. Alleen in het vierde frame werd er geen break van boven de vijftig weggepot. Brecel nam steeds het voortouw, maar kon slechts één keer meer dan een frame voorsprong nemen (3-1). Vroeg in het beslissende frame werd Brecel met een erg lastige safety geconfronteerd. “The Belgian Bullet” besloot dat de aanval de beste verdediging was en antwoordde met een adembenemende lange pot. Het leverde hem een break van 58 op. Allen kreeg nog één kans. Na rood potte hij ook nog een moeilijke bruine in de middenpocket, maar tegelijkertijd zag hij wit ongelukkig in de tegenovergestelde pocket verdwijnen.

“Het was knokken tot het einde”, reageerde Brecel “In het laatste spelletje speelde ik een paar goede safety’s en ging Allen in de fout. Vorig jaar deed ik weliswaar ook alles goed, maar wellicht deed ik niet hard genoeg mijn best. Nu heb ik mijn vriendin en mijn ouders beloofd dat het in 2019 anders zal zijn. Ik begin eraan met een nieuwe ingesteldheid. Voortaan staat alles in het teken van het snooker en niets anders. Mijn sport komt nu op de eerste plaats en dat werpt zijn vruchten af. De jongste maanden ben ik goed aan het spelen.”

“Vorig jaar had ik het zwaar. Alles zat tegen, zowel aan de snookertafel, als daarbuiten. Soms vroeg ik me zelfs af of ik niet beter een andere job kon zoeken. Mentaal was het zwaar. Ik verloor mijn favoriete keu en vond maar geen goede nieuwe, kampte met een schouderblessure en de tegenstanders speelden tegen mij altijd ongelooflijk goed. Ik ben van nature niet negatief ingesteld, maar het was soms echt niet te geloven wat ze tegen mij allemaal klaarspeelden. Vandaag heb ik dat allemaal van me afgeschud. Het zelfvertrouwen is terug. Ik geloof er terug in dat ik de topspelers kan verslaan. En dat geloof is nodig om het ook effectief waar te maken. Na alle tegenslagen van vorig jaar, is deze zege één van de mooiste in mijn carrière.”

“Luca zat in een slechte periode, maar ik vermoed dat hij die nu wel achter de rug heeft, want vandaag speelde hij heel erg goed”, beaamde Allen. “Hij heeft bewezen dat hij nog altijd een vaste waarde in de top zestien is. Ik heb niet veel gemist, maar in de lange pots was hij gewoon beter. Natuurlijk ben ik heel teleurgesteld. Ik wou mijn titel niet zo snel opgeven. Maar ik ben op mijn waarde geklopt. Brecel heeft alles uit de kan moeten halen om me te verslaan.”

In de kwartfinales (best of 11) staat Brecel donderdagavond tegenover de winnaar van de partij tussen de Engelsman Jack Lisowski (WS-16) en de Chinees Ding Junhui (WS-8). Zij vechten hun duel maandagavond uit.

Het is de eerste keer dat Brecel een wedstrijd wint op het toernooi met ’s werelds beste zestien spelers. Vorig jaar werd hij bij zijn debuut in de eerste ronde met 6-3 uitgeschakeld door Allen.

Eerste ronde:

Luca Brecel (Bel/14) – Mark Allen (NIe/6) 6-5

76(75)-0, 20-78(67), 97(50)-0, 81-18, 1-105(96), 0-136(136), 140(140)-0, 1-83(83), 88(88)-0, 0-99(99), 77(58)-1







.

bron: Belga