CSI-W-jumping Bazel – Pieter Devos derde in wereldbekerproef, Gudrun Patteet zesde

Pieter Devos is zondag in het Zwitserse Bazel derde geworden in de tiende wereldbekerjumping van het seizoen. De 32-jarige Vlaams-Brabander vormde met de 14-jarige ruin Apart de snelste combinatie in een barrage met drie. Hij stootte echter één balk af, terwijl de concurrentie foutloos bleef. Martin Fuchs won voor eigen publiek. Met de 13-jarige ruin Clooney was de 26-jarige Zwitser ruim een seconde sneller dan de Nederlander Marc Houtzager en Calimero. Gudrun Patteet eindigde met Pebbles op de zesde plaats. De combinatie kwam foutloos rond, maar deed dat niet binnen de tijd en miste zo de barrage. Niels Bruynseels eindigde net buiten de wereldbekerpunten. Met Delux strandde hij met vijf strafpunten op de zeventiende plaats.

In de wereldbekerstand van de West-Europese liga klimt Devos, in november winnaar in Stuttgart, opnieuw naar de tweede plaats op. Na tien van dertien proeven volgt hij met 64 punten op één puntje van de Zwitser Steve Guerdat. Fuchs is derde, op tien punten van zijn landgenoot. Patteet, in oktober winnares van de tweede manche in Helsinki, is met 48 punten zevende. Olivier Philippaerts is met 41 punten tiende, Niels Bruynseels met 31 punten zestiende. Karel Cox, met 24 punten 19e en Jos Verlooy, 21e met 23 punten, staan ook nog dicht bij de top achttien. Die top achttien springt van 3 tot 7 april de finale in het Zweedse Göteborg. De volgende wereldbekermanche wordt volgende zondag in het Duitse Leipzig gesprongen. Daarna volgen Amsterdam (27 januari) en Bordeaux (19 februari).

bron: Belga