BK veldrijden – Sanne Cant verovert tiende opeenvolgende Belgische titel

Sanne Cant heeft zich zaterdag in Kruibeke tot Belgisch kampioene veldrijden bij de vrouwen gekroond. Ze pakte haar tiende Belgische driekleur op een rij. De wereldkampioene haalde het voor Loes Sels. Laura Verdonschot vervolledigde het podium.

De jonge Marthe Truyen dook als eerste het veld in, gevolgd door haar ploegmate Ellen Van Loy. Niet veel verder zat Sanne Cant, die al gauw het initiatief overnam. Loes Sels zag het gevaar en beende bij.

De dames trokken richting de eerste schuine kant, waar de wereldkampioene foutloos passeerde. Minder goed verging het Sels, die een schuiver maakte en enkele lengtes moest goedmaken. Van Loy kwam ook ten val op diezelfde schuine kant.

Cant talmde niet en telde bij de eerste passage aan de finish al meteen 10 seconden bonus op Sels. Laura Verdonschot volgde op zo’n 20 tellen. In de tweede ronde gaf Sels zich nog niet meteen gewonnen en leek ze te naderen op haar nicht, die ook nog eens ten val kwam. Zonder erg en zonder veel tijdverlies. Integendeel, Cant bouwde haar voorsprong verder uit in die tweede ronde. 20 seconden bedroeg het verschil halfweg cross, Sels zou dat niet meer goedmaken.

In de achtergrond knokte Verdonschot voor de derde plaats op het glibberige parcours, waar recht blijven de grootste opdracht van de dag bleek. Cant soleerde naar de zege. Sels zou vrede moeten nemen met zilver, Verdonschot pakte brons.

Het is de tiende Belgische titel op rij voor Cant, daarmee evenaart ze het record van Roland Liboton bij de heren.

Bij de beloften kroonde Axelle Bellaert zich tot Belgisch kampioene. Marthe Truyen pakte zilver, het brons was voor Jinse Peeters. Bij de junioren won Julie De Wilde voor Tessa Zwaenepoel en Kiona Crabbé.

Bron: Belga