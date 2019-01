Zuid-Afrikaanse president belooft de democratie te versterken

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft aan het begin van de verkiezingsstrijd voor de parlementsverkiezingen hervormingen beloofd. Hij wil de democratische instellingen van het land “na een periode van twijfel en onzekerheid” herstellen. Dat zei de 66-jarige politicus zaterdag voor duizenden aanhangers van zijn regeringspartij ANC, het Afrikaans Nationaal Congres, in Durban.

Ramaphosa was in februari 2018 de toenmalige president Jacob Zuma opgevolgd, die onder verdenking van grootschalige corruptie stond en ander druk van het ANC moest opstappen. Een verkiezingsdatum staat nog niet vast, maar de stembusgang wordt in de eerste helft van het jaar verwacht.

Het ANC maakt volgens analisten ondanks het verlies van de ooit overweldigende meerderheid een goede kans om de verkiezingen te winnen. Daarmee liggen ook voor Ramaphosa de kaarten goed om president te worden. In Zuid-Afrika bepaalt de partij met de meeste stemmen op nationaal vlak wie staatshoofd wordt. Ramaphosa is sinds december 2017 ook voorzitter van het ANC. Hij wordt beschouwd als een eerlijke en onkreukbare politicus.

De jarenlange vicepresident van Zuma loofde het werk van zijn partij, maar had ook kritiek op de blunders en misstappen van het ANC. “Dit jaar vieren we de 25ste verjaardag van de democratie”, zei Ramaphosa met het oog op de eerste democratische verkozen regering onder president Nelson Mandela na het einde van de apartheid. Maar de verovering van het staatsapparaat door het ANC en de corruptie hebben de instellingen ook verzwakt en de economische ontwikkeling afgeremd.

