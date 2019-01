WTA Hobart – Kirsten Flipkens verliest dubbelfinale

Kirsten Flipkens heeft zaterdag de finale in het dubbelspel verloren op het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). In de finale verloor ze, aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, na een supertiebreak (6-3, 3-6 en 10/6) van de Taiwanese zussen Hao-Ching en Latisha Chan, het eerste reekshoofd. De partij duurde één uur en 18 minuten. Flipkens en Larsson vormden het vierde reekshoofd.

De 33-jarige Flipkens had de kans op een vijfde toernooizege in het dubbel, een derde met Larsson (na Seoel 2016 en Linz 2018). Vorige week strandde het duo in de halve finales in Auckland. Het is al de vierde keer dat Flipkens en Larsson in een finale (na Neurenberg 2017 en 2018, Boedapest 2018) de duimen moesten leggen.

In het enkeltoernooi werd Flipkens, nummer 49 van de wereld, in de kwartfinales uitgeschakeld door de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 56).

bron: Belga