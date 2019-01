WTA Hobart – Kenin verslaat Schmiedlova en verovert eerste titel

De Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 56) heeft zaterdag de eindzege op het WTA-toernooi van Hobart (hardcourt/250.000 dollar) op zak gestoken. De twintigjarige Kenin rekende in de finale in twee sets (6-3 en 6-0) af met de 24-jarige Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77). De partij duurde één uur en dertien minuten. Het was voor Kenin haar eerste WTA-finale, en dus meteen ook eerste titel. Voor Schmiedlova was het haar vijfde eindstrijd. Ze blijft steken op drie titels (Katowice en Boekarest in 2015 en Bogota in 2018).

Kenin is in Hobart de opvolgster van Elise Mertens. Zij won het toernooi in 2017 en 2018, maar gaf dit jaar de voorkeur aan het (zwaarder bezette) toernooi van Sydney.

Verliezend finaliste Schmiedlova is dinsdag in de eerste ronde van de Australian Open overigens de eerste tegenstandster van Elise Mertens (WTA 12).

