Winterweer houdt aan in Oostenrijk en zuiden van Duitsland

Het winterweer blijft aanhouden in Oostenrijk en Duitsland. De Oostenrijkse weerdiensten voorspellen voor dit weekend nieuwe, hevige sneeuwval en de autoriteiten waarschuwen opnieuw voor lawinegevaar. In het zuiden van Duitsland worden 500 extra politieagenten ingezet om te helpen in de van de buitenwereld afgesloten gebieden. Op verschillende plaatsen in Oostenrijk werden wegen afgesloten door het lawinegevaar. Daardoor zitten ook heel wat toeristen vast. Populaire winterbestemmingen als Obertauern, Lech, Zürs en Hallstatt zijn nog steeds niet bereikbaar. Vrijdag verbeterde het weer lichtjes, maar dit weekend wordt er opnieuw hevige sneeuwval verwacht. In het centrum van Oostenrijk wordt vandaag zo’n 20 centimeter extra sneeuw verwacht op 1.500 meter hoogte.

In de Duitse deelstaat Beiren zijn de wijk Buchenhöhe, in de stad Berchtesgaden, en de gemeente Jachenau door de sneeuw nog altijd afgesloten van de buitenwereld. Er komen 500 extra agenten naar de regio zodat er nu 5.000 zijn om sneeuw te ruimen.







Bron: Belga