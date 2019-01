Vlaams Belang trekt met mix van vertrouwde en jonge lijsttrekkers naar de kiezer

De partijraad van het Vlaams Belang heeft vandaag alle lijsttrekkers voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei vastgelegd. Partijvoorzitter Tom Van Grieken maakt zich sterk dat er ook heel wat jonge beloften hun opwachting maken in de parlementen. Zo trekken de 25-jarige Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove en nationaal partijwoordvoerder Klaas Slootmans (35) de Kamer- en Vlaamse lijst in Vlaams-Brabant. In West-Vlaanderen is Kortrijks boegbeeld Wouter Vermeersch een nieuwkomer aan het hoofd van de Kamerlijst. In Antwerpen verhuist voorzitter Tom Van Grieken van het Vlaams Parlement naar de Kamer. Hij lost aan de kop van de Kamerlijst kopstuk Filip Dewinter af, die na één legislatuur terugkeert naar het Vlaams Parlement. Gewezen partijvoorzitter Gerolf Annemans trekt voor de tweede maal de Europese lijst, nadat hij bijna 30 jaar in de Kamer zetelde.

In Oost-Vlaanderen wordt de Vlaamse lijst zoals verwacht getrokken door Guy D’haeseleer, die vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen de absolute meerderheid op twee zetels na miste in Ninove met zijn Forza Ninove, maar toch uit de boot viel. Ook de lijsttrekker van de Kamerlijst is geen verrassing, het huidige Kamerlid Barbara Pas.







De Limburgse lijst voor het Vlaams Parlement wordt getrokken door huidig fractievoorzitter Chris Janssens, terwijl Annick Ponthier vanop de eerste plaats probeert opnieuw in de Kamer te geraken, waar ze van 2009 tot 2014 zetelde. In West-Vlaanderen voert Stefaan Sintobin andermaal de Vlaamse lijst aan. Hij zetelt reeds sinds 2004 in het Vlaams Parlement. Op de Kamerlijst prijkt een nieuwkomer bovenaan, het 34-jarige boegbeeld van Kortrijk en gewezen ondernemer Wouter Vermeersch.

In Brussel blijft Dominiek Lootens lijsttrekker voor het Brussels Parlement, waar hij reeds sinds 1995 zetelt. Gewezen Brussels parlementslid en Brussels partijvoorzitter Frédéric Erens trekt de lijst voor het Vlaams Parlement.

bron: Belga