Sociale onrust Frankrijk – Aantal demonstranten met 84.000 sterk gestegen

Ongeveer 84.000 mensen hebben zaterdag gedemonstreerd in de marge van de gele hesjesbeweging in Frankrijk tegenover rond de 50.000 vorige week. Dat deelde het ministerie van Binnenlandse Zaken in Parijs mee. Op het hele grondgebied werden 244 arrestaties verricht. In Parijs, waar 8.000 mensen “vreedzaam” en “zonder ernstige incidenten” manifesteerden, “heeft de verantwoordelijkheid gezegevierd boven de verleiding tot confrontatie”, zei minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner in een verklaring aan AFP.

Bron: Belga