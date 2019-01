Ryan Cortjens heerst bij junioren op BK veldrijden

Ryan Cortjens heeft zich vandaag in Kruibeke tot Belgisch kampioen veldrijden bij de junioren gekroond. De renner van IKO-Beobank haalde het voor Witse Meeussen, Thibau Nys vervolledigde het podium. Al vroeg in de eerste ronde scheidde zich een trio af van de rest van het pak. Dat waren Cortjens, Meeussen en Nys. Cortjens, goed voor negen overwinningen al dit seizoen, waarvan zeven in de voorbije vier weken, kwam al vroeg ten val in een bocht en moest achtervolgen. Nys nam over, maar nam vervolgens een schuine kant iets te enthousiast en kwam ook ten val. Hij verloor zo’n 15 tellen en zou die niet meer goedmaken. Vooraan kwam Cortjens wel terug op Meeussen en lang zou de tweedejaarsjunior niet talmen voor een nieuwe versnelling. Net voor het ingaan van de tweede ronde trapte hij hard door. Meeussen had geen antwoord klaar en Cortjens nam meter na meter.

Cortjens soleerde naar de zege, voor Meeussen. Nys leek op weg naar een gemakkelijke derde plaats, maar maakte te veel foutjes, zo belandde hij één keer tegen een paaltje, en zag ploegmaat Ward Huybs terugkeren op zijn wiel net voor het induiken van de laatste ronde. Nys junior nam daarna evenwel weer afstand en reed als eerstejaarsjunior naar een bronzen medaille.







bron: Belga